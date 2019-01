Comerciante de Gaia detido por tentativa de homicídio

Hoje às 11:40 Facebook

A Polícia Judiciária deteve na terça-feira, em Vila Nova de Gaia, um comerciante de 56 anos suspeito de tentativa de homicídio, indicou hoje aquela força policial.

Em comunicado a PJ refere que na origem desta tentativa de homicídio com recurso a uma faca, que ocorreu no domingo, em Oliveira do Douro, estarão "questões passionais".

"Na ocasião, após bloquear o carro em que o ofendido seguia, o arguido forçou aquele a sair e já no exterior atingiu-o com pelo menos duas facadas na zona do tronco, não logrando matá-lo graças à intervenção de terceiros que sustaram as agressões e, bem assim, ao rápido apoio médico de urgência prestado à vítima", descreve a nota da PJ.

O detido tem antecedentes criminais pela prática dos crimes de homicídio na forma tentada e detenção de arma proibida.

A PJ acrescenta que o detido vai ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.