Comerciante detido por abuso sexual e prostituição de menores

Glória Lopes Hoje às 17:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Um comerciante de 72 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) em Macedo de Cavaleiros e está indiciado pela prática dos crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, recurso à prostituição de menores e importunação sexual.

Segundo um comunicado da PJ, os factos suscetíveis de enquadrar o crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência ocorreram entre janeiro de 2017 e no início do ano de 2018, numa residência em Macedo de Cavaleiros. A vítima é uma mulher de 20 anos.

Os crimes de recurso à prostituição de menores e de importunação sexual ocorreram durante o ano 2018 e no início de 2019, num estabelecimento comercial daquele concelho. As vítimas são quatro jovens mulheres com idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos.

O detido vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequada.