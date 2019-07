Comissário da PSP tenta suicidar-se a tiro na esquadra

Luís Moreira Ontem às 22:28 Facebook

Filho fazia parte da equipa do INEM chamada a assisti-lo. Não corre perigo de vida.

Eram 8.30 horas da manhã desta terça-feira. Acabava o turno da noite como oficial de dia na esquadra principal de Braga da PSP. Pegou na pistola e deu um tiro na cabeça. O comissário David Fernandes, 57 anos, tentou suicidar-se no gabinete que ocupava na esquadra do Comando. Internado de urgência no Hospital de Braga, os médicos concluíram que não corre perigo de vida, mas que a bala lhe afetou um dos olhos, devendo perder, nele, a visão.

A situação, já se si dramática, tem contornos dobrados de dramatismo, já que a ambulância do INEM que acorreu ao local e que o levou ao hospital era conduzida, nada mais nada menos, do que por um filho do comissário.

Fonte hospitalar disse ao JN que o oficial da PSP deve permanecer internado vários dias atendendo ao melindre das lesões provocadas. E aos aspetos psiquiátricos inerentes ao caso. Segundo fonte policial, o comissário não terá conseguido efetuar um segundo disparo porque a pistola encravou.

O oficial tinha sofrido uma depressão quando esteve colocado na esquadra de Guimarães. Algumas pessoas que com ele lidavam dizem que estava curado, mas outras referem que andava, ainda, manifestamente alterado.

Um militar do Destacamento de Trânsito da GNR de Coimbra, de 44 anos, pôs termo à vida no posto com arma de serviço, há cerca de duas semanas. Entre 2000 e 2017, cometeram suicídio 137 elementos ligados à GNR e à PSP, segundo um estudo publicado no ano passado.