Como atuam e quem são os carteiristas

Uma "arte" sem idade nem nacionalidade. Os carteiristas "veteranos" são já conhecidos pelas autoridades.

COMO OPERAM?

Atuam em conjunto

Na área de atuação da PSP, como Lisboa e Porto, os carteiristas agem, principalmente, de forma coordenada e ocultam os seus movimentos com objetos, como jornais e revistas.

Tiram malas da cadeira

Em restaurantes, optam, segundo a GNR, por sentar-se junto às vítimas, apropriando-se das malas nas cadeiras. Noutras lojas, distraem a vítima para que o cúmplice tire a carteira.

Rodeiam a vítima

Após chocarem de forma propositada com a vítima, subtraem a carteira sem esta dar conta. Em locais com muitas pessoas, rodeiam-na para acederem à sua mala e aos seus bolsos.

Fingem doença e dor

Ao deslocar-se em cadeira de rodas, distraem a vítima e testemunhas. Noutros casos, fingem ter perdido um filho para, dessa forma, terem um pretexto para se abraçar à vítima.

QUEM SÃO?

Mulheres mais jovens

Em Lisboa e no Porto, são, segundo a PSP, maioritariamente homens (65%) e têm entre 20 e 69 anos. Já no caso das mulheres, há uma prevalência da faixa etária dos 20-29 anos.

Praticam "arte" familiar

Os carteiristas que atuam isoladamente ou com um cúmplice são, na sua maioria, portugueses e praticam uma "arte" transmitida pela família, explica a GNR. Têm entre 60 e 70 anos.



Tratados pelo nome

Os carteiristas "veteranos" são já conhecidos pelas autoridades, nomeadamente em Lisboa, que os tratam pelo seu nome e alcunha e estão a par do seu histórico familiar e da sua herança.

Grupos organizados

Têm entre 16 e 25 anos, são naturais de diversos países europeus e do Norte de África e não possuem uma residência fixa. Os bens furtados são entregues ao cabecilha do grupo.

PSP quer acabar com libertação sistemática de carteiristas

A PSP está a apostar na investigação para conseguir que os carteiristas que, nalguns casos, já deteve dezenas de vezes em Lisboa fiquem em prisão preventiva e não sejam recorrentemente libertados pelo juiz de instrução a que são apresentados.

O objetivo é, além de apresentar mais provas quando tal acontece, mostrar que atuam em grupo e de forma articulada e não de modo fortuito. A mudança de estratégia já ditou que, só em dezembro, tenha sido aplicada na capital a medida de coação mais gravosa a pelo menos três suspeitos. Só no primeiro semestre deste ano, foram furtados na Baixa de Lisboa 4,5 milhões de euros, segundo dados divulgados em setembro.

"Saem em liberdade porque é um crime sem violência. É muito difícil provar que atuam em bando", sublinha ao JN Nélson Silva, comandante da 1ª Esquadra de Investigação Criminal, em Lisboa, que, desde maio, tem uma equipa dedicada a este fenómeno.

Segundo o Código Penal, o crime de furto é punível com multa ou uma pena de prisão até três anos. Em contrapartida, o de furto qualificado - previsto quando, entre outros aspetos, o suspeito faça "da prática de furtos modo de vida" ou atue "como membro de bando destinado à prática reiterada de crimes contra o património, com a colaboração de pelo menos outro membro do bando" - é punido com até cinco ou oito anos de prisão. Só este permite, dada a sua moldura penal, a aplicação de preventiva.

Alvo apetecível

Nos primeiros 10 meses deste ano, a PSP efetuou a nível nacional, segundo dados disponibilizados ao JN pelo seu gabinete de Relações Públicas, 977 detenções - um número que inclui, além dos carteiristas, os "suspeitos de furtos em armários, cacifos, gavetas" e que representa um aumento de 89% face a igual período de 2017. O concelho de Lisboa concentra 64,3% dos crimes registados, seguindo-se os de Porto e Sintra.

No interior da Invicta e da capital, o Centro Histórico é, por sua vez, a zona mais procurada pelos carteiristas, por ali circularem mais turistas. Os visitantes são um alvo apetecível, já que, explica Nélson Silva, têm mais dinheiro na carteira e menor disponibilidade para testemunhar em tribunal.

Detenções regulares

Oficialmente, a PSP não esclarece se é comum um carteirista ser detido várias vezes, mas é essa a realidade que transparece nos comunicados que, com regularidade, o Comando Metropolitano de Lisboa daquela força emite a anunciar a captura de um ou mais suspeitos.

A 3 de dezembro, por exemplo, foram detidos, depois de, "em comunhão de esforços", subtrair de um casaco um telemóvel avaliado em 800 euros, dois homens que, a 30 de novembro, tinham surrupiado, também em conjunto, uma carteira do interior de uma mochila. Da primeira vez, ficaram sujeitos a apresentações periódicas às autoridades; da segunda, foi-lhes aplicada prisão preventiva.

Dois dias depois, a 5 de dezembro, foi decretada igualmente a medida de coação mais gravosa a uma de três mulheres detidas por se apropriarem de uma carteira com 365 euros, já a ser investigada por ter alegadamente comprado roupa e acessórios de luxo no valor de mais de 32 800 euros com cartões de créditos de carteiras furtadas. As alegadas cúmplices ficaram, por sua vez, sujeitas a apresentações periódicas. "[Esta estratégia] dá mais trabalho, mas dá resultado", remata o subcomissário.