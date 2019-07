Como Diana e Iuri tentaram encobrir a morte de Amélia Fialho

Rogério Matos Hoje às 12:52 Facebook

"Não houve arrependimento dos arguidos quando, perante a morte da vítima, encenaram o seu desaparecimento nas redes sociais". Foi assim que Nuno Salpico, presidente do coletivo de juízes do Tribunal de Almada, classificou a tentativa de Diana e Iuri de simularem um desaparecimento para encobrir o assassinato de Amélia Fialho a 1 de setembro de 2018.

A professora de 59 anos foi drogada e assassinada à martelada em casa pela filha e pelo genro depois de jantar. O corpo foi incendiado numa zona rural no Montijo. Os dois autores do crime, agora condenados a penas de 24 e 23 anos de prisão, tentaram encobrir a morte com um misterioso desaparecimento, mas por este ocorrer a poucos dias do início do ano escolar, levantou suspeitas entre os colegas e amigos de Amélia.

Fez apelo falso no Facebook

Os professores da Escola Secundária Jorge Peixinho, onde a vítima lecionava, desconfiaram logo da veracidade do desaparecimento, sobretudo devido a três fatores: o histórico de violência entre mãe e filha, o entusiasmo de Amélia em relação ao início do novo ano letivo e um apelo no Facebook, escrito no passado.

Na mensagem, Diana alegou que Amélia saiu depois de jantar na noite de 31 de agosto, sem documentos e sem telemóvel, e que nunca mais foi vista. A melhor amiga da vítima, Maria Filipa de Sousa, também professora no Montijo, testemunhou em tribunal que Amélia não era pessoa de sair sozinha à noite, sem carro e principalmente sem o cão.

Enquanto Diana simulava o desaparecimento da mãe, a amiga apelou junto de um inspetor da Polícia Judiciária, que conhecia através de uma amiga, se havia alguma investigação em curso, tendo em conta as suspeitas. A investigação ainda se encontrava porém numa fase embrionária e o caso ainda não tinha passado para a alçada da PJ. Poucos dias depois, o mesmo inspetor contactou-a, comunicando que a Judiciária já tinha o caso em mãos.

Tentou solidarizar colegas da mãe

Ainda com Diana a julgar que os colegas da mãe não tinham qualquer suspeita sobre o que verdadeiramente tinha acontecido, tentou junto de alguns professores apoio para a sua causa, mas sem sucesso. A homicida dirigiu-se à escola para tentar que alguém aparecesse a seu lado em frentes às televisões, para apelar a informações sobre o paradeiro da mãe, mas não obteve apoio. Ao mesmo tempo, questionou como podia cobrar a renda em atraso de uma inquilina da mãe, elemento que fez aumentar as suspeitas.

É estranho que a Diana tenha desligado o telemóvel quando supostamente estava à procura da mãe

Em tribunal, a tese de desaparecimento foi desmontada e foi o próprio juiz que estranhou o facto de Diana ter tido o telemóvel desligado entre o dia 1 de setembro, data do crime, e o dia 3. "É estranho que a Diana tenha desligado o telemóvel quando supostamente estava à procura da mãe", referiu Nuno Salpico.

Durante a semana seguinte ao homicídio, foi encontrado carbonizado, numa zona rural, o corpo de uma mulher com características semelhantes às de Amélia Fialho. Foi o proprietário do terreno que encontrou os restos mortais enquanto avaliava os estragos do incêndio.

Ainda sem a identificação do cadáver, a PJ conseguiu relacionar o caso do desaparecimento de Amélia ao do cadáver encontrado. Os inspetores dirigiram-se à casa do casal e, assim que verificaram a existência de sangue na bagageira do carro de Amélia Fialho e questionaram os então suspeitos sobre o seu envolvimento no desaparecimento, Iuri confessou imediatamente o crime.

O homem mostrou arrependimento pelo homicídio, abdicou de advogado e conduziu os inspetores à bomba de gasolina onde, com a mulher, comprou gasolina e isqueiro na noite de 1 de setembro de 2018, para queimarem o corpo de Amélia num local ermo em Pegões. O casal foi detido na madrugada de dia 7 pela Polícia Judiciária.

Em tribunal, a defesa de Diana Fialho tentou provar que a arguida foi comprar um isqueiro porque fumava, e não para pegar fogo ao corpo da mãe, mas a tese não convenceu os juízes.