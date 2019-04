Compra de carro em Rio Tinto acaba com homem agredido com paus e ferros

Óscar Queirós Hoje às 16:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Vítima foi atacada por grupo com mais de uma dezena de elementos. Violência usada obrigou ao corte da circulação do trânsito em rua de Rio Tinto.

Um negócio relativamente a um automóvel terminou, ao início da tarde desta terça-feira, com um homem agredido por um grupo composto por mais de uma dezena de elementos, em Rio Tinto, Gondomar. A vítima, que estava acompanhada por uma criança com menos de cinco anos, foi transportada para o hospital depois de ser atacada com paus e ferros. Testemunhas ouvidas pelo JN garantem, ainda, que dois dos agressores transportavam armas de fogo que, no entanto, não foram usadas no tumulto.

Dezenas de polícias estão a patrulhar as imediações da Rua Heróis da Pátria, junto ao viaduto da Areosa, para tentar localizar os suspeitos.

Agressões cortaram circulação do trânsito

Segundo apurou o JN, dois homens estavam, ao início da tarde desta terça-feira, a negociar a compra de um carro quando, por motivos ainda não apurados, começaram a discutir. Pouco depois, um dos negociantes fez um telefonema e, em cerca de cinco minutos, mais de uma dezena de homens chegou ao local em diferentes viaturas.

Munidos de paus e ferros, estes indivíduos dirigiram-se a um dos intervenientes no negócio, que já se encontrava no interior do próprio automóvel, no qual estava também uma criança, e arrastaram-no para a rua. Em seguida, agrediram-no.

A violência usada cortou o trânsito naquela artéria e chamou a atenção de automobilistas e peões. Porém, ninguém se envolveu nos confrontos. Por esse motivo, o conflito só terminou quando os agressores ouviram o barulho das sirenes das viaturas das Equipas de Intervenção Rápida da PSP. Nessa altura, abandonaram a vítima e fugiram do local.