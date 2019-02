Compraram tabaco e beberam café com notas falsas

Hoje às 16:25 Facebook

A PSP de Ovar identificou dois jovens, um de 17 anos, natural do concelho de Gaia e outro, de 20 anos, do Porto, por suspeita do crime de passagem de moeda falsa.

Terão efetuado a compra de tabaco e consumo de café em vários estabelecimentos de restauração da cidade pagando com notas falsas de 50 euros.

Um dos comerciantes detetou a falsidade de uma das notas e contactou a PSP que acabaria por identificar os jovens.

Foram, ainda, apreendidos 115 euros por suspeita de proveniência ilícita.

O caso foi comunicado à Polícia Judiciária.