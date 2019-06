Comprou droga em Espanha e foi detido no regresso

Teixeira Correia Hoje às 13:42, atualizado às 15:04 Facebook

Um homem, de 37 anos, residente em Cabeça Gorda, concelho de Beja, foi detido na noite de quinta-feira, quando regressava de Espanha com 670 doses de cocaína e haxixe.

Manuel Fialho, "Lela" como é conhecido na aldeia, era seguido pelos militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Beja da GNR, quando "regressava das compras", tendo-lhe sido apreendidas 660 doses de cocaína e 10 doses de haxixe.

Além do detido, a GNR constituiu arguidos mais dois indivíduos, de 39 e 47 anos, residentes na mesma localidade, um dos quais vinha também de Espanha acompanhando o principal suspeito, apontado como o líder do grupo.

Depois de uma investigação que durou cerca de um ano, os militares deram cumprimento a dez mandados de busca, cinco domiciliárias e cinco a veículos. Os carros foram apreendidos, tal como a droga, a que juntaram três telemóveis, um punhal e 45 euros em numerário.

Além dos militares do NIC de Beja, estiveram envolvidos também operacionais das mesmas estruturas da Guarda de Moura e Almodôvar, do Posto de Beja, do Destacamento de Intervenção e da Esquadra da PSP de Beja, onde o arguido ficou detido até ser presente a tribunal.

O principal suspeito, já com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, foi presente na tarde de sexta-feira a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Beja, indo aguardar julgamento em prisão preventiva, tendo recolhido ao Estabelecimento Prisional de Beja.