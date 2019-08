Concessionário de praia burlou os clientes e desapareceu na Póvoa de Varzim

Ana Trocado Marques Hoje às 13:30 Facebook

Alugaram barracas, pagaram e, no dia seguinte, a praia ficou abandonada e sem nadador-salvador. Confusão entre clientes é diária.

Veio no dia 1 de agosto, recebeu o dinheiro do aluguer de barracas e nunca mais apareceu. Alberto Fernandes e Teresa Pinto ficaram sem 70 euros e nem o saco de praia conseguiram reaver. A praia está ao abandono, há paus de barracas caídos, panos e cadeiras espalhados no areal. Não há nadador-salvador, casas de banho, chuveiros e bar estão fechados e, todos os dias, há confusão entre clientes.

O cenário contrasta com a bandeira azul, hasteada mesmo ao lado. É na praia da Fragosa, em Aver-o-Mar, na Póvoa de Varzim. Comandante já autuou o concessionário e promete limpeza.