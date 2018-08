Condenado a 15 anos por engravidar filha adotiva

Óscar Queirós 10 Maio 2018 às 15:57 Facebook

Foi condenado a 15 anos de prisão um indivíduo acusado de abusar sexualmente e engravidar a filha adotiva, em Matosinhos.

No acórdão lido esta quinta-feira, foram dados como provados 16 crimes de abuso sexual, três de pornografia de menores e um crime de abuso sexual agravado por ter resultado gravidez.

No total, os juízes do Tribunal de Matosinhos somaram 86 anos de prisão para o empresário, de 43 anos. Mas em cúmulo jurídico a pena ficou em 15 anos.

O Tribunal também sentenciou o indivíduo a pagar à vítima uma indemnização de 60 mil euros.

O arguido está em liberdade, mas o Ministério Público pediu que seja colocado em prisão preventiva, com base em alegadas informações segundo as quais estaria a preparar fuga para o Brasil.

O juiz indeferiu o pedido porque o indivíduo tem cumprido sempre as medidas de coação que lhe foram aplicadas, aquando do primeiro interrogatório perante juiz, em agosto do ano passado. Saiu do tribunal em liberdade, escoltado pela PSP.