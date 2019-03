Condenado a 16 anos por esfaquear mortalmente antigo agressor

Rogério Matos Hoje às 15:49 Facebook

O Tribunal de Almada condenou André Lopes, esta terça-feira à tarde, a 16 anos de prisão, por ter assassinado à facada o seu ex-agressor, que nove anos antes o tinha esfaqueado.

O crime ocorreu na noite de 23 de maio do ano passado, junto ao posto de gasolina da Aroeira, no Seixal.

O arguido acercou-se de faca em punho pelas costas de Jonathan Gutierrez, que não via há sete anos, deu-lhe um toque no ombro e quando ele o encarou esfaqueou-o mortalmente no pescoço. "Pensavas que me tinha esquecido?", referiu antes de cometer o crime.

André colocou-se em fuga, mas entregou-se às autoridades ainda nessa noite.

O alerta foi dado pelas 23.30 horas e ao local acorreram os bombeiros voluntários da Amora que realizaram manobras de ressuscitação, embora sem sucesso.