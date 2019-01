Condenado a cinco anos de prisão por abuso sexual de menores

Hoje às 16:54 Facebook

O Tribunal de Leiria condenou um homem de 58 anos a cinco anos e seis meses de prisão efetiva pela prática de um crime de abuso sexual de crianças e três crimes de atos sexuais com adolescentes, anunciou esta quarta-feira a Procuradoria da Comarca de Leiria.

O acórdão deu como provado que, "em dia situado no mês de dezembro de 2010 e em data posterior ao dia 24 de fevereiro de 2011, no interior do seu veículo que se encontrava estacionado entre Caldas da Rainha e Foz do Arelho, o arguido, por quatro vezes, manteve relações sexuais de cópula completa com a ofendida, nascida no ano de 1997 e do sexo feminino".

"O arguido agiu com intenção de satisfazer os seus instintos sexuais, não obstante estar ciente da idade da jovem", refere a Procuradoria da Comarca de Leiria.

A investigação foi realizada pelo Ministério Público, com a coadjuvação do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Leiria.

O acórdão ainda não transitou em julgado.