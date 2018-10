JOAQUIM GOMES Hoje às 13:24 Facebook

Supremo Tribunal de Justiça decidiu que deliberação isolada para afastar familiar de construtora foi ilegal.

Um empreiteiro de Braga foi condenado a devolver uma quota, de um milhão de euros, que retirou ao irmão e sócio, em 2015, quando este estava no estrangeiro. Com a decisão, já irrecorrível, do Supremo Tribunal de Justiça, a fase que se seguiria era a devolução efetiva da quota, mas, de acordo com o que o JN apurou junto de fontes ligadas ao processo, a devolução ainda não aconteceu. Há mais ações cíveis a decorrer, envolvendo mais empresas do grupo de empresas Socicorreia.

Custódio Correia, que na sequência da divisão das empresas fundadas pelo pai, se dedicou mais à construção civil e aos negócios imobiliários, na Madeira, excluiu da sociedade um dos irmãos, José Correia, que na ocasião trabalhava principalmente em Angola e no Brasil. Ao aperceber-se do afastamento unilateral, moveu uma ação judicial. Começou por perder a questão num tribunal da Madeira, mas Relação de Lisboa viria a dar-lhe razão, agora confirmada pelo Supremo Tribunal de Justiça.

Para excluir o irmão da sociedade Socicorreia Engenharia Ldª, fundada em 2008, Custódio, que já detinha 66% da empresa, deliberou sozinho. Justificou que José não teria realizado o seu capital social, tendo essa participação sido adquirida depois pela Socicorreia II Investimentos Imobiliários SA, do mesmo Custódio, com sede na Madeira.

Deliberação abusiva

A Relação de Lisboa anulou tal deliberação isolada declarando-a ineficaz por ter sido "abusiva". Perante este acórdão, Custódio Correia recorreu para o Supremo Tribunal de Justiça, que confirmou a ineficácia da deliberação de exclusão do sócio irmão, mandando que a quota, com valor nominal 1,05 milhão fosse devolvida ao seu irmão José, tendo sido considerando que a este foi recusada informação sobre a atividade da firma.

Entretanto, Custódio Correia abriu uma nova batalha jurídica, esta semana, no Tribunal de Braga, acusando um outro irmão, e igualmente sócio, António Correia, de "ainda não ter prestado contas" consigo na venda de algum património imobiliário.

Para Custódio Correia, o património imobiliário em causa foi uma espécie de empréstimo que foi dando ao irmão para este financiar a atividade de uma outra empresa.

Já para António, o património corresponde a uma divisão de bens que os irmãos fizeram aquando de partilhas decididas depois do afastamento do pai, fundador do grupo.

O Tribunal de Braga vai então decidir se num "acordo de princípios" entre ambos a expressão "regularização contabilística", que consta de uma procuração passada a António Correia para vender bens imobiliários, resultou das "divisões" de heranças ou de um empréstimo em bens.

O valor em causa representa cerca de 800 mil euros.