Condenado a pagar 333 mil euros por derrocada em Guimarães

Seis anos depois da grande derrocada que pôs em risco dez vivendas de luxo em Mesão Frio, Guimarães, o empreiteiro foi condenado pelo tribunal a pagar 332 900 euros em obras de reparação custeadas pela Infraestruturas de Portugal (IP).

O Tribunal da Relação de Guimarães deu como provado que a empresa de Fafe que construiu as vivendas, a "Manuel & Fernando Moreira", é a responsável pelo aterro "claramente deficiente" que suportava as casas e que desabou, lê-se no acórdão a que o JN teve acesso.

Recorde-se que, no dia 2 de abril de 2013, um grande monte de terra que constituía esse aterro invadiu a variante da EN 101 que liga Fafe e Guimarães, na zona de Mesão Frio, interditando a principal ligação entre as duas cidades durante 16 dias. As vivendas ficaram de pé, mas inabitadas durante oito meses, e só por sorte nenhum carro foi colhido na estrada, uma vez que o tráfego daquela via é de um veículo a cada quatro segundos.