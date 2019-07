Condenado a pena de multa por ameaça agravada contra ex-mulher

Teixeira Correia Hoje às 12:12 Facebook

Um homem, de 53 anos, residente na localidade de Nossa Senhora das Neves, em Beja, foi na quarta-feira condenado a uma pena de multa e ao pagamento de uma indemnização à ex-mulher por um crime de ameaça agravada, depois de ter chegado ao Tribunal de Beja acusado do violência doméstica agravada.

O indivíduo foi condenado a 120 dias de multa à razão de 5 euros por dia - 600 euros no total - a que se juntou o pagamento de mais 600 euros como indemnização cível à vítima, que é portadora do dispositivo de vigilância eletrónica, que alerta as autoridades, caso o ex-marido se aproxime.

Em 2016, o arguido já tinha sido alvo de outro processo, pelo mesmo crime, que foi objeto de sentença absolutória em virtude do silêncio do arguido, da ofendida e dos filhos de ambos, que levou ao divórcio. Por não aceitar a separação, o indivíduo passou a pressionar e a ofender a mulher com o objetivo de reatar a relação

Outro caso

Também na quarta-feira, no Tribunal de Beja, um homem de 43 anos foi absolvido da acusação de três crimes de violência doméstica agravada contra a ex-mulher e os dois filhos de ambos, de 15 e de 19 anos. Após a realização de várias sessões, a magistrada deu como não provada a existência de qualquer crime por parte do arguido. A advogada de defesa disse ao JN que "se fez justiça". "Era um arguido injustamente acusado", concluiu.