Cadeia de Évora recusou admissão de condenado do "Face Oculta"

Ana Luísa Delgado Hoje às 15:12, atualizado às 16:04 Facebook

Twitter

Partilhar

A cadeia de Évora recusou a admissão de Manuel Guiomar, um dos três arguidos condenados no processo "Face Oculta". Terá de entregar-se noutra prisão.

Manuel Guiomar entregou-se, esta terça-feira à tarde, na prisão de Évora para cumprir pena no âmbito do processo "Face Oculta". A cadeia acabaria por recusar a admissão do ex-funcionário da Refer, uma vez que é um estabelecimento dedicado apenas a reclusos com estatuto especial de proteção, como elementos de forças de segurança ou políticos, como José Sócrates, que ali esteve em prisão preventiva.

Ex-funcionário da Refer, Manuel Guiomar foi condenado a seis anos de prisão no processo "Face Oculta". Outros dois condenados são o ex-governante Armando Vara, que tem de se entregar até quarta-feira, e João Tavares, ex-funcionário da Petrogal, condenado a cinco anos e nove meses de cadeia no mesmo processo.

Atualmente, ainda estão pendentes no Tribunal Constitucional os recursos de Manuel Godinho, José Penedos, Paulo Penedos, Domingo Paiva Nunes, Hugo Godinho e Figueiredo Costa.

Na primeira instância, dos 36 arguidos, 34 pessoas singulares e duas empresas, 11 foram condenados a penas de prisão efetiva, entre os quatro anos e os 17 anos e meio.

Além de Armando Vara e Manuel Godinho, foram arguidos no processo o ex-presidente da REN (Redes Energéticas Nacionais) José Penedos e o seu filho Paulo Penedos, entre outros.