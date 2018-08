Condenado gangue que assaltou casas de norte a sul do país

Marisa Rodrigues 02 Maio 2018 às 13:25 Facebook

Twitter

Cinco homens, de nacionalidade argentina e chilena, foram condenados, esta quarta feira, a penas entre os 6 anos e seis meses e os doze anos de prisão por assaltos a residências.

O tribunal de Faro deu como provado que os arguidos cometeram um total de sessenta crimes de furto qualificado, detenção de arma proibida e ainda ameaças de morte a militares da GNR.

Os crimes ocorreram entre o final de dezembro de 2016 e o início de janeiro de 2017. Segundo o acórdão, foram condenados pela prática de dez assaltos em residências no Porto, Loures, Costa da Caparica, Almada e Faro. De todas elas levaram dinheiro, relógios e ouro. Algum do material furtado era enviado para os países de origem.

Os cinco foram detidos pela GNR de Loulé em janeiro de 2017. Serão uma das três células que se dedicavam a assaltos a casas milionárias e que foram desmanteladas no Porto e em Cascais no início do ano passado.

Uma das células é suspeita de assaltar a casa do médico Fernando Póvoas, na Maia, e do comendador António Rodrigues, em Oliveira de Azeméis. Terá ligações a Espanha onde terão assaltado a casa de Luís Figo.