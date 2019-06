Condenado a 19 anos de prisão por abusar de menores que atraía com videojogos

Alexandra Lopes Hoje às 10:51 Facebook

Um homem de 29 anos foi condenado pelo Tribunal de Guimarães a 19 anos de prisão, em cúmulo jurídico, por dezenas de crimes sexuais.

O arguido, residente em Fradelos, Famalicão, estava acusado de 32 crimes de abuso sexual de criança, um de pornografia de menores, três de coação agravada, dois de violação agravada, para além de dano e violação de domicílio.

Os abusos terão ocorrido entre 2013 e 2018 sobre cinco adolescentes com idades entre 10 e 14 anos, vizinhos e de famílias com dificuldades económicas. O homem atraía os menores até sua casa, com o pretexto de jogarem videojogos e fazerem musculação, aproveitando as ocasiões para perpetrar os atos, isoladamente. Quando as vítimas resistiam ou queriam denunciar os abusos, o homem ameaçava bater-lhes.

Entre finais de 2017 e início de 2018, o indivíduo esteve seis meses preso por furto, mas quando regressou abordou um dos menores, que terá então denunciado os abusos. A PJ encontrou no telemóvel do arguido dezenas de fotografias de menores nus.

O suspeito, sem profissão conhecida, e que chegou a estar contratado pela Legião Estrangeira Francesa, acabou por ser detido no ano passado pela Polícia Judiciária.