Condenado por esmagar hamster até à morte em Lisboa

Jovem de 26 anos tinha sido apanhado na Estação do Saldanha, em Lisboa, ainda com mãos ensanguentadas. Foi condenado a multa de 900 euros e fica proibido de ter animais de estimação por três anos.

O Tribunal Criminal de Lisboa deu como provado que o arguido, em setembro de 2016, foi a uma loja de animais para comprar um hamster com o único propósito de o matar.

O jovem, de 26 anos, "apertou o animal com força até o desmembrar causando-lhe sofrimento e, assim, provocando-lhe a morte", descreve um comunicado publicado pela Procuradoria da Comarca de Lisboa. De seguida, colocou os restos do animal "num saco, dentro de uma caixa de sapatos".

Horas, depois, o arguido, ainda com as mãos ensanguentadas, viria a ser intercetado por agentes da PSP nos corredores da Estação de Metro do Saldanha, em Lisboa, com a referida caixa na sua posse.

Após acusação proferida pelo Ministério Público, na passada semana o tribunal condenou-o a uma pena de multa de 900 euros pela prática de um crime de maus tratos a animais de companhia agravado.

Além disso foi-lhe também aplicada a pena acessória de privação do direito de detenção de animais de companhia pelo período de três anos.