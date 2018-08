Condenados por extorquirem assessor da Câmara de Guimarães com fotos sexuais

30 Maio 2018 às 16:16 Facebook

Twitter

O Tribunal de Guimarães condenou, esta quarta-feira à tarde, três pessoas por extorquirem o adjunto do presidente da Câmara de Guimarães e figura conhecida do PS vimaranense, com fotos em que este aparecia nu.

Elsa Leite, de 44 anos, foi condenada a quatro anos de pena suspensa por um crime de extorsão, roubo e fotografias ilícitas, uma vez que foi ela quem fotografou a vítima em pose "íntima e desnudada" em abril de 2016, sentenciou o tribunal. Apesar de as fotografias terem sido tiradas de forma consentida, a vítima, identificada por R. R., não autorizou a sua divulgação e acedeu à extorsão com a entrega de pequenas quantias de dinheiro.

Mas o esquema continuou até setembro daquele ano e Elsa Leite, já com ajuda de Filipa Silva e Adolfo Monteiro, dirigiu-se a casa de R.R. para o extorquir. Lá dentro, tentaram amarrá-lo e amordaça-lo para que este lhes desse 25 mil euros. O assessor do presidente da Câmara de Guimarães conseguiu escapar, prometendo-lhes que ia levantar dinheiro ao banco, e pediu socorro a uma vizinha. Depois, fez queixa na PSP e o caso foi investigado pela Polícia Judiciária de Braga.

O Tribunal de Guimarães condenou ainda Filipa Silva, de 22 anos, a um ano e três meses de pena suspensa, e Adolfo Monteiro a dois anos de prisão efetiva. A pena do arguido não foi suspensa devido aos antecedentes criminais por roubo, burla, ofensa à integridade física, posse de arma ilegal, coação e falsas declarações. José Monteiro e Delfina Monteiro, outros dois arguidos, foram absolvidos porque "não houve qualquer reconhecimento destes dois indivíduos" e, na dúvida, o tribunal absolve.

Os três arguidos condenados também vão ter de pagar cerca de 6500 euros de indemnização por danos morais e patrimoniais a R.R. O pedido de indemnização civil era de 10 mil euros. Recorde-se que, com exceção da leitura do acórdão realizada esta tarde, o julgamento decorreu sempre à porta fechada. Adolfo Monteiro, José Monteiro e Delfina Monteiro nunca compareceram. Elsa Leite e Filipa Silva compareceram, mas foram dispensadas da sessão desta manhã. À saída, todos os advogados disseram que vão analisar o acórdão para decidir se recorrem.