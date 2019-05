Condenados por guardar fotos de menor em sistemas acessíveis a terceiros

Hoje às 16:06, atualizado às 19:26 Facebook

O Tribunal da Feira condenou, esta segunda-feira, um casal de ex-namorados de Espinho pelo crime de pornografia de menores, por terem deixado acessíveis fotos de nudez que tiraram à filha da mulher. Foram ilibados do crime de abuso sexual de menor.

Os ex-namorados, ela de 36 anos e o homem de 56 anos, estavam acusados de quatro crimes de abuso sexual, na forma agravada e seis de pornografia infantil, também na forma agravada.

Ele foi condenado a três anos de prisão, com pena suspensa, por igual período, por um crime de pornografia infantil, de trato sucessivo. Ela a um ano e seis meses, pelo mesmo crime.

O coletivo de juízes entendeu que não ficaram provados os factos que constavam na acusação, relativos aos crimes de abuso sexual de menor.

Acabariam, no entanto, por ter entendimento diferente sobre os crimes de pornografia infantil.

Deixar que o namorado fotografasse a filha, menor, em cenas de nudez parcial, foi o ponto de partida para o Tribunal da Feira condenar o casal pela prática de pornografia infantil.

O juiz explicou que as fotos em causa, tiradas em contexto familiar, não seriam, só por si, motivo para a prática do crime de pornografia.

Contudo, ressalvou que o facto de as mesmas terem permanecido no telemóvel e colocadas numa cópia de segurança, que permitiria o seu acesso a terceiros, levou à prática do referido crime.

O ex-namorado tinha as fotos da menina no telemóvel e fez, ainda, uma cópia de segurança no local de trabalho que acabaria, mais tarde, por ficar acessível à entidade patronal que as comunicou ao Ministério Público e viria a dar origem ao processo em causa.

"No contexto familiar essas fotografias podem ser uma brincadeira. Mas fora [desse contexto] podem ser acedidas por terceiros", justificou o juiz lembrando que a mulher deveria ter tido o "cuidado acrescido" de não ter permitido que o namorado tivesse acesso aquele tipo de fotos.

Para o advogado de defesa da mulher, Nelson Sousa, a absolvição do crime de abuso sexual foi a decisão "esperada".

Já sobre a confirmação do crime de pornografia infantil diz que isso "causou algum descontentamento". "Não podemos tirar uma fotografia do contexto em que é tirada", considerou.