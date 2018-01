Condenados querem cumprir prisão em casa usando nova lei

NELSON MORAIS Hoje às 00:49 Facebook

Revisão do Código Penal que aposta na prisão domiciliária pode tirar das cadeias mais mil pessoas presas por penas curtas ou de fim de semana. Tribunais já estão a reabrir audiências de julgamento para apreciar pedidos.

P. Capela tem 21 anos e está a cumprir sete meses de prisão na cadeia de Leiria para jovens, por um roubo por esticão que cometeu, em Coimbra, aos 17 anos. E, na última quinta-feira, regressou ao mesmo tribunal de Coimbra que o condenou naquela pena. Aproveitando a entrada em vigor, no final de novembro, da alteração ao Código Penal que reforçou a aposta na prisão domiciliária, Capela requereu a reabertura do seu julgamento e foi pedir ao tribunal para cumprir em casa, com pulseira eletrónica, os restantes três meses da pena.