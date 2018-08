Condutor esfaqueia filho de outro condutor por desentendimentos na A8

28 Maio 2018 às 16:00 Facebook

Um homem foi detido por suspeita de tentar matar outros dois com uma arma branca no Bombarral, na sequência de desentendimentos entre ambos os condutores que viajavam na autoestrada A8 (Leiria/Lisboa).

Os dois condutores viajavam, no domingo, na A8 no sentido norte/sul, com as respetivas famílias, quando vinham a praticar manobras de condução perigosas e houve um desentendimento entre ambos relacionado com o trânsito, disse à agência Lusa o coordenador da PJ de Leiria, Gil Carvalho.

Na zona da portagem do Bombarral da A8, no distrito de Leiria, ambos pararam e saíram das respetivas viaturas.

Um deles, de 44 anos e residente em Lisboa, "vai para agredir o outro, mas o filho [deste] pôs-se à frente e foi atingido no peito", contou a mesma fonte.

O agressor fugiu e a vítima foi transportada para a urgência de Caldas da Rainha do Centro Hospitalar do Oeste.

O comandante dos bombeiros do Bombarral, Pedro Lourenço, disse à agência Lusa que a vítima não corria perigo de vida, uma vez que a arma branca não perfurou a região torácica.

O homem, sem antecedentes criminais, veio a ser localizado em Lisboa esta segunda-feira de madrugada e vai ser presente ao Tribunal de Leiria, para primeiro interrogatório judicial, como suspeito de duas tentativas de homicídio.

A vítima, de 18 anos e residente no concelho de Óbidos, foi assistida por uma ambulância dos Bombeiros do Bombarral, a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Peniche e pela Viatura Médica de Emergência e de Reanimação de Caldas da Rainha.