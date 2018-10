Condutor que atropelou espanhol e fugiu condenado a prisão efetiva

Óscar Queirós Hoje às 15:37 Facebook

Cidadão espanhol morreu após ter sido colhido na passadeira. Nuno Leite não parou viatura após o acidente e não prestou auxílio à vítima. Conduzia sem habilitação legal e ainda em liberdade condicional.

Nuno Leite foi, ao início da tarde desta sexta-feira, condenado a dois anos e meio de prisão por, junto à Fundação de Serralves, no Porto, ter atropelado um cidadão espanhol e fugido. O automobilista foi considerado culpado dos crimes de homicídio por negligência, omissão de auxílio e condução sem habilitação legal.

No acórdão agora conhecido, os juízes do Tribunal São João Novo justificam a aplicação de prisão efetiva com os antecedentes criminais de Nuno Leite.

Vítima morreu no hospital

O acidente ocorreu pelas 1 4.30 horas do dia 18 de setembro de 2015, numa passadeira do sentido oeste/este da avenida Marechal Gomes da Costa, uma artéria com correntes de tráfego separadas por uma zona ajardinada e duas faixas em cada sentido, junto à Fundação de Serralves.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP), outro condutor que seguia no sentido praça do Império/avenida da Boavista parou para deixar passar os peões, que entravam na passadeira provindos da Fundação, mas Nuno Leite, que circulava na segunda faixa, "não travou, não abrandou, nem se desviou". E acabou por atropelar o espanhol Pere Marsol que, na sequência das lesões sofridas, viria a morrer no Hospital Santo António.

Apesar da gravidade do acidente, Nuno Leite não prestou auxílio à vítima e fugiu do local, revelando, segundo o MP, desprezo pelos "mais elementares deveres de precaução e respeito pelas normas".

Ainda segundo o MP, Nuno Leite, que "demonstra uma personalidade impermeável à ação da justiça", ausentou-se do país para "eximir-se da sua responsabilidade".