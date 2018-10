Condutor sem carta provoca acidente a tentar fugir à polícia

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 11:01 Facebook

Um cidadão espanhol com 19 anos de idade vai ser ouvido esta terça-feira à tarde no Tribunal de Viana do Castelo, por conduzir sem carta e ter provocado um aparatoso acidente, envolvendo mais dois carros, ao tentar fugir à polícia, no centro daquela cidade.

De acordo com o segundo Comandante da PSP, Raul Curva, o acidente, ocorrido cerca das 21.15 horas de segunda-feira na Avenida dos Combatentes, foi provocado por um condutor com residência Espanha, que não possuía habilitação legal para conduzir, e seguia acompanhado por um segundo jovem, num automóvel de matricula portuguesa que "levantou suspeitas".

"Uma patrulha ao passar na avenida detetou uma viatura a circular com condução irregular e quando os ocupantes viram a polícia, fugiram e foram perseguidos até baterem em duas viaturas. Entretanto, o carro ficou sem condições de circular e fugiram a pé, mas acabaram por ser intercetados", relatou Raul Curva, referindo que, depois de terem sido levados para a esquadra, foram libertados e o condutor foi notificado para comparecer no tribunal esta terça-feira.

A situação gerou aparato e danos materiais nas viaturas envolvidas, mas não provocou vítimas.