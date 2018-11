Confessou roubo de seis euros para comprar droga em Braga

Hoje às 19:27 Facebook

Twitter

Um homem acusado de roubar seis euros a outro na via pública, em janeiro de 2016, na cidade de Braga, confessou o crime, esta terça-feira, no início do julgamento, no Tribunal Judicial daquela comarca.

O arguido confessou-se arrependido, pediu desculpa à vítima e mostrou-se disposto a ressarci-la do prejuízo que lhe causou. Disse que, na altura, consumia estupefacientes e que "andava desesperado" por falta de dinheiro para comprar a droga.

Segundo a acusação, o arguido abeirou-se da vítima numa rua de Braga, disse-lhe que tinha uma faca e exigiu que lhe desse o dinheiro que tinha consigo. A vítima deu-lhe a carteira, com seis euros, e abandonou o local.

O coletivo de juízes que está a julgar o caso marcou a leitura do acórdão para 26 de novembro.

O indivíduo em causa está preso desde agosto de 2016, à ordem de outro processo.