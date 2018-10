Pai abusava de filha de 15 anos e ameaçava tirar-lhe o telemóvel

Salomão Rodrigues Hoje às 18:08 Facebook

Um homem de 42 anos, residente em Oliveira de Azeméis, começou a ser julgado, na tarde desta segunda-feira, no Tribunal da Feira, por suspeitas de abusar da filha menor.

Na audiência, que decorreu à porta fechada, o homem confessou a autoria dos atos de que era acusado.

Foram também efetuadas as alegações finais, tendo ficado marcada a leitura do acórdão para o próximo dia 11, pelas 14 horas.

De acordo com a acusação, os abusos tiveram lugar entre fevereiro e abril de 2018, em casa do casal, no concelho de Oliveira de Azeméis, depois de o arguido ir buscar a filha de 15 anos à escola.

O Ministério Público diz que, já em casa, o arguido colocava a chave na fechadura de modo a que a mulher não conseguisse entrar no interior da residência. Para convencer a rapariga a participar nos atos sexuais, o arguido dava-lhe presentes, como sapatilhas e peças de vestuário. Se esta não concordasse, ameaçava-a que lhe tirava o telemóvel e outras coisas de que ela gostava.

O homem, detido a 23 de maio de 2018, encontra-se desde então em prisão preventiva e está acusado de 13 crimes de abuso sexual de menores dependentes e um crime de detenção de arma proibida.

