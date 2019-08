Confronto entre condutores provocou um ferido grave em Vale de Cambra

Reis Pinto e Catarina Silva Hoje às 00:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Um desentendimento de trânsito, em Vale de Cambra, provocou, no domingo, dois feridos ligeiros e um grave em virtude de ter sofrido um traumatismo cranioencefálico. Este último teve de ser transferido para o hospital de Gaia.

Os condutores de duas viaturas desentenderam-se, cerca das 12.40 horas, nas imediações do Parque Urbano de Vale de Cambra, acabando por parar um pouco mais à frente e envolver-se em confronto físico.

Apesar de a GNR não ter assinalado o uso de qualquer tipo de arma, um deles, de 57 anos, sofreu ferimentos de tal forma graves que justificaram a sua transferência para o Hospital de Gaia.

Outros dois homens, um de 40 anos, com uma ferida no braço esquerdo, e outro de 19 com traumatismos na face e no nariz, foram transportados para o Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira.

No local estiveram a GNR e os Bombeiros Voluntários de Vale de Cambra, com três ambulâncias.