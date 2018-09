Quem é o cúmplice da viúva do triatleta

Alexandre Panda Hoje às 19:58 Facebook

Twitter

O indivíduo, de 42 anos, detido por suspeitas de ser o cúmplice de Rosa Grilo no homicídio do triatleta é funcionário judicial no Campus da Justiça, em Lisboa.

António Félix Joaquim conheceu Rosa Grilo há mais de dez anos e mantiveram, desde então, pelo menos uma amizade que se transformou mais tarde em relação amorosa. Foi essa relação extraconjugal que levaram a PJ a desconfiar, desde a primeira hora, de que a mulher e ele poderiam estar envolvidos no desaparecimento do triatleta.

Quando o cadáver foi encontrado, com uma bala alojada na cabeça, as dúvidas dissiparam-se e a PJ concentrou os esforços na pista do triangulo amoroso.

O homem que terá disparado o tiro que matou Luís Grilo, com uma arma registada no próprio nome, é casado e tem dois filhos menores.

Os arguidos vão esta sexta-feira ao tribunal de Vila Franca de Xira para serem ouvidos em interrogatório judicial.