Conselho Superior de Magistratura não abre inquérito a juízes do acórdão sobre violação em Gaia

Hoje às 14:10 Facebook

Twitter

Não haverá, para já, inquérito às considerações dos juízes do Tribunal da Relação do Porto sobre o acórdão de junho em relação ao caso de uma jovem de 26 anos violada enquanto estava inconsciente, numa discoteca em Gaia.

Fora do âmbito das inspeções judiciais, o Conselho Superior de Magistratura (CSM) - órgão que fiscaliza e regula os juízes - "toma medidas apenas em dois casos: perante erros grosseiros e em face de linguagem manifestamente inadequada", disse ao "Expresso" o vice-presidente do CSM, garantindo que "nenhuma destas situações está verificada neste caso".

Em causa, está um acórdão de junho de dois juízes do Tribunal da Relação do Porto que mantém a pena suspensa aos dois homens que violaram uma jovem de 26 anos, que estava inconsciente, numa discoteca em Gaia, em novembro de 2016. Neste documento, os juízes consideraram que teria havido "sedução mútua" e que "a culpa dos arguidos se situa na mediania" e a "ilicitude é baixa".

"A culpa dos arguidos [embora nesta sede a culpa já não seja chamada ao caso] situa-se na mediania, ao fim de uma noite com muita bebida alcoólica, ambiente de sedução mútua, ocasionalidade (não premeditação), na prática dos factos. A ilicitude não é elevada. Não há danos físicos [ou são diminutos] nem violência [o abuso da inconsciência faz parte do tipo]", lê-se no acórdão.

Os dois arguidos, empregado de bar e relações públicas da discoteca, tinham sido condenados pelo crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência a uma pena suspensa, confirmada pelo Tribunal da Relação.