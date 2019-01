Óscar Queirós Hoje às 19:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Rede internacional tinha introduzido 40 quilos de cocaína na Europa através de empresa de fachada. Mercadoria iria render nas ruas cerca de dois milhões de euros.

O Tribunal de Matosinhos condenou esta segunda-feira uma contabilista portuguesa e três estrangeiros a penas entre os quatro anos e meio e os oito anos e meio por tráfico de droga. A Técnica Oficial de Contas (TOC) foi condenada a oito anos de prisão e dois cidadãos espanhóis a oito anos e meio de prisão cada um. Um soldador colombiano foi condenado a quatro anos e meia de pena suspensa. O quinto acusado, outro colombiano, foi absolvido.

A rede internacional dedicava-se ao tráfico de drogas vindas da Colômbia com destino aos mercados ibérico e francês. O esquema passou pela criação de uma empresa de fachada para importar produtos colombianos - mais concretamente, peles - mas cujo verdadeiro propósito era justificar a entrada de contentores com droga escondida na base.

No momento da detenção, em Valença, o grupo estava a retirar 40 quilos de cocaína da estrutura do contentor, vindo da América do sul, mercadoria que poderia ver a render nas ruas cerca de 2 milhões de euros.