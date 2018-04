Contabilista condenado a nove anos de prisão por desviar 1,5 milhões de euros

Alexandra Lopes Hoje às 16:31 Facebook

O Tribunal de Guimarães condenou Mário Pena a nove anos de prisão efetiva, depois de ter dado como provado que o contabilista e sócio-gerente da ANEP - Consultores desviou cerca de 1,5 milhões de euros que deveria ter usado para pagar impostos de empresas suas clientes.

Pena foi condenado por abuso de confiança fiscal qualificado, falsificação de documentos, falsificação de documentos agravado e fraude fiscal.

Paulo Costa, ex-funcionário da ANEP foi absolvido. Estava acusado de ter colaborado com Pena mas o Tribunal considerou que "nada teve a ver" com o plano arquitetado pelo contabilista. Também José Paiva, funcionário das Finanças foi absolvido do crime de corrupção passiva de que estava acusado.

O caso remonta a 2008, altura em que houve uma inspeção das Finanças e foi desmontado o esquema.