Contabilista nega manipulação de declarações para desvio de dinheiro

O sócio gerente da ANEP - Consultores, Mário Pena negou em tribunal ter desviado cerca de 1,5 milhões de euros que deveria ter usado para pagar impostos de 43 empresas suas clientes.

O contabilista, que só falou depois de todas as testemunhas serem ouvidas, disse que nunca alterou ou mandou alterar declarações de IVA dos clientes, não falsificou assinaturas ou certidões, e referiu que nem sabia submeter as declarações no site das Finanças.

Pena está acusado de abuso de confiança fiscal qualificado, falsificação de documentos, falsificação de documentos agravado e corrupção ativa. Paulo Costa, técnico de contas e antigo funcionário da ANEP, está acusado dos mesmos crimes, e José Paiva, funcionário tributário, responde por corrupção passiva para ato ilícito. Costa e Paiva negaram os crimes no início do julgamento, em fevereiro do ano passado. O caso foi descoberto em 2008.

Mário Pena disse ao tribunal só ter tido conhecimento da manipulação de declarações de IVA e desvio de dinheiro quando uma das empresas denunciou o caso. Justificou que eram os seus funcionários que tratavam das contabilidades, funcionando o escritório "em linha". Enquanto uns lançavam, outros classificavam e outros submetiam, sem ser preciso o seu aval, o que contraria o depoimento dos seus ex-colaboradores que disseram que as declarações só eram submetidas depois do "ok" de Pena.

O contabilista referiu que apenas ajudava no encerramento de contas e visitava as empresas de maior dimensão. Contudo, admitiu que se o assunto não "viesse para os jornais" tinha pago a todos os clientes e depois ia "averiguar" quem tinha sido o autor da manipulação das declarações.

Apesar de reconhecer que a ANEP começou a entrar em crise em 2005, afirmou ter investido numa clinica e numa empresa de venda de bicicletas aquáticas e simuladores de golfe com Erika Santos, uma lituana que chegou a ser capa da Playboy. Justificou ter capitais próprios para tal mas depois referiu que o pai de Erika, também sócio nos negócios lhe enviava dinheiro para as sociedades, contrariando assim os processos que intentou para que a lituana lhe devolvesse o dinheiro que dizia ter investido nas sociedades.