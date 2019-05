Contratos com mulher de autarca pagam poder no PS

Alexandre Panda e Nuno Miguel Maia Hoje às 13:22 Facebook

Autarca de Barcelos terá pedido ajuda a Joaquim Couto para ser líder da Distrital de Braga.

O presidente da Câmara de Barcelos terá contratado os serviços de comunicação de Manuela Couto para garantir apoio político do marido, histórico do PS e autarca de Santo Tirso, nas lutas internas que travava dentro do partido e para tentar ser líder da Federação Distrital do PS Braga. Esta é uma das convicções da investigação que levou à detenção dos dois autarcas, da empresária e ainda do presidente do IPO-Porto, por suspeitas de corrupção, tráfico de influências e viciação de contratos públicos.