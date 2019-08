Contratos de energia no topo da lista das vendas agressivas

Marta Neves Hoje às 07:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Quando atendeu uma suposta agente da EDP que lhe bateu à porta de casa, Armando Caldeira, de 72 anos, residente na Maia, estava longe de imaginar que semanas depois receberia uma carta a dar conta que o seu contrato tinha sido alterado.

Sem que tivesse dado qualquer autorização, mudaram-no para outra empresa fornecedora. Tal como Armando, há centenas de pessoas que se queixam de vendas agressivas e até burlas nestas operações.

A Deco confirmou ao JN que tem recebido "muitas reclamações relativas à venda porta a porta de novos contratos de energia" e que a grande maioria dos casos tem acontecido na Região Norte do país. Também os números da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) são elucidativos: as reclamações referentes a burlas nos novos contratos eram, até julho, 161, mais do que as 155 registadas em todo o ano passado.

As reclamações sobre vendas agressivas ou práticas comerciais desleais ascendem a 3168, dados da Deco, somando as denúncias efetuadas no ano passado e no primeiro semestre de 2019. A maioria destas queixas refere-se à venda desleal de contratos de energia.

Leia mais na edição impressa ou na versão e-paper.