Corpo de homem encontrado num veículo em Arronches

O corpo de um homem, com 52 anos, em avançado estado de decomposição, foi encontrado em Arronches, dentro de um carro, por um vizinho.

Segundo fonte de GNR, o cadáver foi descoberto por um vizinho que estava a passar no local, junto ao centro de saúde daquela localidade de Portalegre, para ir deitar o lixo no contentor, quando lhe cheirou a putrefação, tendo alertado o posto de Arronches da GNR.

O corpo da vítima encontrava-se no banco traseiro do carro, pelo menos há dois dias, estando as portas do veículo destrancadas. As autoridades suspeitam que o homem é o proprietário do veículo.

Por existirem suspeitas da prática de crime, a investigação do caso passou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ), que fez deslocar um piquete para o local