Corpo encontrado nas Caldas da Rainha terá sido queimado há vários dias

Alexandra Barata Hoje às 18:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Fiat Punto foi escondido numa zona pouco visível e terá sido avistado pela primeira vez por um pastor, no sábado.

O corpo carbonizado encontrado na última noite debaixo de uma viatura queimada em Vale do Coto, Caldas da Rainha, já se encontraria no local desde sábado. A informação foi avançada ao JN pelo comandante dos Bombeiros de Caldas da Rainha, Nélson Cruz, com base no relato de um pastor, que percorre aquela zona diariamente com o rebanho.

Embora o caso esteja a ser investigado pela Polícia Judiciária de Lisboa, pela sua experiência, Nélson Cruz acredita que o veículo, da marca Fiat Punto, terá sido incendiado durante a noite, pelo que ninguém se terá apercebido. Adianta, por outro lado, que o facto de o carro se encontrar num local escondido, numa cota mais baixa em relação à estrada, terá contribuído para que passasse despercebido.

"Quase não passam carros ali durante a noite. Se tivesse sido durante o dia, já era mais difícil ninguém dar por nada", observa o comandante dos bombeiros. Já o presidente da União de Freguesias de Nossa Senhora do Pópulo, Coto e S. Gregório, Vítor Marques, considera normal que ninguém se tenha apercebido do veículo incendiado, porque a habitação mais próxima ficará a cerca de 100 metros de distância.

Nélson Cruz afirma ainda que o incêndio da viatura não se propagou, porque se encontrava num local descampado, pelo que se queimou apenas um silvado. Vítor Marques confirma que a área queimada se limitava à zona onde o carro estava estacionado e que a chuva que se tem feito sentir nos últimos dias terá impedido a eventual propagação das chamas.