Corpo encontrado na mala de um carro na Figueira da Foz

Bárbara Figueiredo Ontem às 23:33 Facebook

Twitter

O corpo de uma mulher, professora, foi esta quarta-feira encontrado às 22.30 horas no interior de um automóvel na Figueira da Foz.

O cadáver foi transportado para Instituto de Medicina Legal, revelam o Bombeiros Voluntários.

Segundo o site "Figueira na Hora", o alerta do desaparecimento da professora foi dado domingo, tendo decorrido as buscas no interior da sua habitação e numa arrecadação. Ao final da tarde desta quarta-feira, as autoridades tiveram acesso ao interior da viatura e terão encontrado o corpo no porta-bagagens.