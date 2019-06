Correio de droga morre no aeroporto de Lisboa

T.R.A. Hoje às 14:30 Facebook

Um cidadão estrangeiro morreu esta manhã de sexta-feira no Aeroporto de Lisboa após complicações decorrentes do transporte de estupefacientes no interior do seu organismo.

Segundo um comunicado do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a entrada do cidadão tinha sido recusada por "não comprovação do objetivo da estadia em território nacional".

Durante os procedimentos de admissão no Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária (EECIT) do aeroporto, o passageiro colapsou, tendo sido, de imediato, acionados todos os mecanismos médicos para assistência ao cidadão, no local, nomeadamente o INEM. Apesar das várias tentativas de reanimação, o mesmo veio a falecer pelas 12.40 horas.

Um outro cidadão que, naquele momento, estava igualmente ser instalado no EECIT, ao aperceber-se da situação, declarou também ele transportar 90 bolotas de produto estupefaciente no interior do seu organismo.

O passageiro foi transportado para o hospital de São José, onde ficará em observação e, posteriormente, será entregue à Polícia Judiciária, assim como o produto estupefaciente.