Crack a céu aberto no bairro do Aleixo no Porto

Uma centena de junkies vive no bairro em situação insalubre. A Administração Regional de Saúde tem um "plano integrado de ação" com a Câmara Municipal do Porto.

Visto da perspetiva deles, os junkies que ignoram o lixo daninho que espalham por todo o lado e a insalubridade que caminha com eles, debaixo deles, à frente deles, dentro deles e que eles deixam para trás como um rasto de migalhas tóxicas que atapeta todo o bairro, ali é o paraíso: podem comprar, consumir e repetir, tudo sem sair do mesmo sítio. O top é constante desde os anos 90: heroína, crack, cocaína e a do meio está agora em emergência.

