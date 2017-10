Crime violento sobe no distrito do Porto graças a roubos por esticão

NUNO SILVA Hoje às 00:41 Facebook

Comandante da GNR anunciou reforço das fiscalizações rodoviárias.

A criminalidade violenta na área da GNR no distrito do Porto aumentou, nos primeiros nove meses deste ano. Até 30 de setembro, foram registadas 293 ocorrências, mais 17 do que em igual período de 2016, uma subida de cerca de 6%, muito por culpa, segundo fonte do Comando daquela força de segurança, dos roubos por esticão, que tiveram mais 34 casos em relação ao ano passado.

