Cristiano Ronaldo foi ouvido na Polícia Judiciária

JN Hoje às 17:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristiano Ronaldo foi ouvido como testemunha e vítima no âmbito do processo que está a investigar o hacker Rui Pinto, confirmou o JN.

A audição terá ocorrido há cerca de duas semanas, na sede da Polícia Judiciária, em Lisboa. Recorde-se que o futebolista português terá sido vítima de um ataque informático por parte do site Football Leaks - do qual Rui Pinto já admitiu fazer parte. As informações obtidas com essa invasão terão desencadeado as notícias sobre uma alegada violação em Las Vegas e a investigação a uma fuga ao fisco em Espanha.

A Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da PJ terá aproveitado a presença de Cristiano Ronaldo na Liga das Nações para o ouvir. O jogador deslocou-se do Porto, onde a seleção nacional estava sedeada, para Lisboa para ser ouvido, avança o Diário de Notícias.

Rui Pinto foi detido em Budapeste, na Hungria, e está desde março detido em Lisboa sendo suspeito de tentativa de extorsão, acesso ilegítimo, violação de segredo, ofensa à pessoa coletiva, visando o fundo Doyen.