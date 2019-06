Cuidadora acusada de deixar idosa morrer à fome

Paulo Lourenço Hoje às 08:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Deitada na cama, encharcada em fezes e urina, e com os ossos a ameaçarem romper a pele. É esta a imagem que Francisca Bravo guarda na memória daquela manhã em que conseguiu entrar em casa de Joaquina Amador, a mulher de 94 anos que vivia sozinha no centro de Montemor-o-Novo e que acabou por morrer, na segunda-feira, no hospital de Évora.

Joaquina Amador era acompanhada por uma mulher que vive num monte próximo da cidade. É esta cuidadora que é acusada pelas vizinhas, por uma cunhada e por uma sobrinha da vítima, de não ter cuidado devidamente da idosa, fazendo-a passar fome e convencendo-a, inclusive, a transmitir-lhe a posse de todos os seus bens, incluindo a casa onde vivia.

A situação de abandono foi descoberta quando os vizinhos se queixaram de um cheiro intenso a urina na escada do prédio e deixaram de ver a nonagenária à janela. "Quando me disseram que iam chamar o delegado de saúde, juntei-me com a cunhada dela e fomos lá a casa, mas a fechadura já tinha sido mudada", contou ao JN Francisca Bravo.