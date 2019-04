Cuidadora dá golpe a idosa com fortuna de 50 milhões de euros

Alexandre Panda e Nuno Miguel Maia Hoje às 09:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Cuidadora desviou quatro milhões a milionária demente através de procuração de plenos poderes. Comprou imóvel e passou dinheiro para a filha.

Conheceram-se há vários anos num estabelecimento de saúde privado do Porto. A idosa, hoje com mais de 90 anos, gostou do serviço da assistente de enfermagem e acabou por contratá-la para trabalhar na sua casa. Porém, a confiança atingiu a dimensão do abuso e, em pouco tempo, a "cuidadora" sacou-lhe mais de quatro milhões, em dinheiro, de uma fortuna que ultrapassa os 50 milhões de euros.

A Polícia Judiciária (PJ) do Porto deteve a mulher, de 62 anos, por crime de burla, descoberto há cerca de um ano por uma familiar da senhora de idade. A vítima não tem filhos nem netos e, perante o avançado estado de demência, foi uma sobrinha que acabou por pedir a sua interdição, tornando-se sua tutora mediante decisão judicial.