Cunhado de craque preso por matar padrasto

O jovem, de 20 anos, que matou o padrasto, de 46, em Caneças, Odivelas, foi detido terça-feira pela Polícia Judiciária de Lisboa. Tiago Machado é cunhado do craque de futebol João Cancelo, ex-jogador do Benfica, atualmente ao serviço do Inter de Milão, e ficou conhecido, no início do ano, por ter sido dado como desaparecido na Alemanha, onde estava emigrado. O detido deve ser levado hoje a tribunal.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, Tiago Machado estava emigrado na zona de Munique, na Alemanha, onde vivia desde setembro do ano passado com o padrasto. Ficou incontactável no dia 21 de janeiro, mas acabou por ser encontrado pela mãe na rua, poucos dias depois. A progenitora tinha-se deslocado à Alemanha depois do desaparecimento. Na altura, foi uma irmã de Tiago que reside em Portugal a dar o alerta e a criticar as autoridades alemãs por nada fazerem.

Entretanto, a família regressou a Portugal, para viver na zona de Caneças, Odivelas, onde, ao final da tarde de anteontem, se gerou uma violenta discussão entre Tiago e o padrasto cuja relação azedou depois do desaparecimento. O alerta foi dado pelas 17.50 horas quando os Bombeiros Voluntários de Caneças receberam um telefonema "referindo apenas um quadro de agressão", referiu fonte daquela corporação ao JN. Quando chegaram a casa, o homem já estava morto.

Foram chamadas ao local a PSP e a Polícia Judiciária, tendo os peritos recolhido os elementos de prova necessários para poder avançar para a detenção do indivíduo, efetivada no dia de ontem.

Tiago Machado, que poderá sofrer de distúrbios de personalidade, foi conduzido para as instalações da Polícia Judiciária de Lisboa, onde passou a noite.

A irmã do jovem, Daniela, está casada com o futebolista João Cancelo, que saiu do Benfica para o Valência e rumou a Itália.