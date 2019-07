Defesa de Iuri Mata pede absolvição e põe em causa inspetora da PJ

Rogério Matos Hoje às 17:52 Facebook

Alexandra Marques Coelho considerou que não feita prova nem há indícios sobre os participação de Iuri Mata, ou Diana Fialho, no assassinato de Amélia Fialho.

A defesa do arguido explicou que a "pseudo reconstituição não foi validada por autoridade judiciária, não pode ser admissível, nem é possível perceber se a inspetora da PJ que testemunhou em tribunal ter estado presente de facto esteve, já que o seu nome não consta nesse documento", referiu Alexandra Marques Coelho durantes as alegações finais do julgamento.

"Desconhecemos a atuação dos arguidos, o modo como foram praticados os factos e qual o motivo", afirmou a advogada, que classificou a "prova pericial existente estática porque demonstra que aconteceu algo, mas não o que aconteceu quando, como e quem praticou, isso desconhecemos por completo".

A mandatária refutou que Iuri vivesse às custas da vítima, como defende o MP, e apontou para anteriores trabalhos que este teve numa fábrica e num escritório de advocacia e classificou a prova como "muito coxa, com falta de valoração". "O que resulta da perícia é unicamente vestígios de sangue na roupa que apontam o contacto da roupa de Iuri com o corpo, tão somente isso". "Também não se sabe a localização do telemóvel entre as 21 horas do dia um até ao dia três", adiantou Alexandra Marques Coelho.

A defesa do marido de Diana Fialho culpou a comunicação social por condenar os arguidos em praça pública, "não havendo no futuro qualquer razão para julgamentos" e foi interpelada por Nuno Salpico, presidente do coletivo de juízes por, desta forma "desrespeitar o tribunal". A sentença será conhecida no dia 19 de julho no Tribunal de Almada.