Denúncia anónima contra diretor de Rui Rio

Ministério Público abre inquérito por aquisição de relvados a dirigente do PSD.

Salvador Malheiro, presidente da Câmara de Ovar e diretor da campanha do novo líder do PSD, Rui Rio, é visado num inquérito aberto pelo Ministério Público na sequência de uma denúncia anónima sobre a aquisição de relvados sintéticos por clubes do concelho vareiro. Em causa está o facto de a sociedade que forneceu os relvados estar ligada a Pedro Coelho, líder da Concelhia do PSD de Ovar e atualmente vereador na autarquia local.

Contactado pelo JN, Salvador Malheiro explica que a Câmara celebrou contratos-programa de desenvolvimento desportivo com os clubes de Ovar, aprovados "por unanimidade" e com o valor total de 2,2 milhões de euros. Mas salientou ser "completamente alheia" à escolha dos empreiteiros e entidades às quais os clubes adquiriram os relvados. "A relação da Câmara com os clubes termina aí. Isso é um assunto dos clubes. O resto é especulação", diz o autarca, também presidente do PSD de Aveiro e agora figura próxima de Rui Rio.

A Procuradoria-Geral da República confirmou ao JN a "receção de uma denúncia anónima, a qual deu origem a um inquérito", pendente no DIAP do Ministério Público de Aveiro, que "não tem arguidos constituídos".

"Não passei a ser mais simpático"

Sobre a coincidência do conhecimento da denúncia e a abertura de inquérito-crime com a sua ascensão política ligada ao ex-presidente da Câmara do Porto, Salvador Malheiro responde que "pelo menos dá que pensar". "Não passei a ser mais inteligente ou mais simpático depois da vitória de Rui Rio...", ironiza.

Na denúncia, dar-se-á conta de que, não obstante os clubes terem consultado outras empresas, a adjudicação dos contratos já estava predeterminada relativamente à Safina, de Pedro Coelho. Esta empresa foi também referida no processo "Ajuste Secreto", sob investigação na Polícia Judiciária do Porto, que deu origem à detenção de Hermínio Loureiro, ex-presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis.

O autarca diz que a Câmara tem as portas completamente abertas para a investigação das autoridades e que dorme "de consciência tranquila". "Estou focado na gestão autárquica e no bem-estar dos munícipes", conclui Salvador Malheiro.