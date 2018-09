Denúncia de violência doméstica leva à descoberta de arsenal pela GNR

Teixeira Correia Hoje às 13:59 Facebook

Uma denúncia de violência doméstica levou à apreensão, por parte do Destacamento Territorial de Beja (DTBeja) da GNR, em Vidigueira, de um arsenal de armas e munições, algumas proibidas e outras de posse ilegal.

A mulher de 44 anos, foi identificada pelo crime de violência doméstica e um homem de 53 anos, constituído arguido, por posse ilegal de armas e armas proibidas, tendo sido apreendidas três caçadeiras, uma carabina, uma arma de ar comprimido, duas armas de alarme, 19 armas brancas, uma besta e 845 munições de vários calibres.

Na sexta-feira, na Sala de Situação do Comando Territorial de Beja, através do 112, foi recebida uma denúncia anónima de um suposto caso de violência doméstica, numa situação em que a mulher teria agredido o marido, com uma arma branca.

Chegados à residência do casal, que exploram uma herdade agrícola na zona de Vidigueira, mas naturais de Trás-os-Montes, os militares do DTBeja, encontraram a presumível agressora, enquanto que o homem, a suposta vítima, tinha fugido, vindo posteriormente a ser localizado pela Guarda.

Feitas as necessárias diligências e depois de uma busca na residência, a GNR encontrou o arsenal de armamento e munições, pertença da vítima, muitas ilegais e outras cuja posse não era permitir ter, por falta de licença válida.

Segundo apurou o JN, há cerca de uma década um irmão da presumível vítima de violência doméstica matou outro indivíduo a tiro em Cuba, tendo posteriormente sido encontradas na sua residência, em Vidigueira, mais de uma centena de armas. Fonte da GNR confidenciou ao nosso jornal, que a "posse de arsenais de armamento, são uma prática de família", rematou.