Deputado constituído arguido por suspeitas de corrupção

O Ministério Público constituiu arguido o deputado Manuel Frexes, por suspeitar de crimes de prevaricação e corrupção nas antigas funções de presidente da Câmara do Fundão, que lhe permitiram receber ilicitamente um apartamento em Lisboa.

O deputado do PSD, de 62 anos, esteve ontem nas instalações do Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal (MP/DIAP) de Coimbra. Questionado pelo JN, considerou que o que lhe foi dado a conhecer do processo-crime corresponde a "um amontoado de interpretações que não têm nada a ver com a realidade".

Manuel Frexes só acedeu ontem a uma "versão resumida" das imputações do DIAP, tendo assumido que este investiga "alguns contratos" que a Câmara do Fundão celebrou com três "empresas de projeto e fiscalização" de obras, entre 2009 e 2011 e "após consulta pública" do mercado.