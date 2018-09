Deputado do CDS de Ovar alvo de um tiro quando ia a pé para casa

Catarina SIlva Hoje às 19:43 Facebook

O dirigente da Concelhia do CDS de Ovar, Fernando Camelo de Almeida, foi alvo de um disparo de arma de fogo na madrugada de sexta-feira, por alguém que seguia num carro, quando o deputado municipal estava a atravessar a rua em direção a casa.

O tiro não o atingiu, mas aquele que é considerado o rosto da Oposição em Ovar explica que as autoridades admitem hipótese de intimidação política.

O caso aconteceu cerca das 00.20 horas de sexta, no centro de Ovar. "Estava a vir de uma reunião de uma coletividade, estacionei o carro, como habitualmente, em frente ao Jardim Caster, ia a atravessar a rua para casa e vinha um carro em marcha lenta", explica ele, que adianta: "A pessoa que ia no banco de trás abriu o vidro e disparou". O disparo, que não o atingiu, foi ouvido naquela zona, de tal forma que muitos vareiros o mencionaram nas redes sociais.

Camelo de Almeida relata que "foi tudo muito rápido, fiquei muito aflito do ouvido". "A primeira reação foi ir para casa refugiar-me. Mas depois decidi ir à PSP, de carro - porque tive receio de ir a pé -, para os alertar". O veículo, um Renault 9 castanho, estava a cerca de dois metros no momento do disparo, o que o faz crer que "dificilmente" terá sido para o atingir, "porque era uma distância muito curta".

O deputado, eleito para a Assembleia Municipal pela primeira vez nas últimas Autárquicas, reconhece que "isto não é normal em Ovar, uma cidade pacata". "Quero acreditar que foi um episódio esporádico, mas a ser intimidatório é extremamente grave", afirma o líder do CDS que, no dia anterior ao disparo, fez uma publicação no Facebook a criticar a ausência de estratégia para o turismo no Município.

No dia seguinte, em Assembleia Municipal, fez uma intervenção que "não foi pacífica". "Não me intimidei e não mudei a minha forma de estar", explica Fernando, que recorda outros episódios de vandalismo na sua viatura e de agressões verbais nas redes por parte de apoiantes do PSD.